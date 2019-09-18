傳民眾黨拱劉仕傑選北市立委 網發起退讚 本人回應了

2019-09-18 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組民眾黨，外傳將找外交官劉仕傑參選台北市第一選區（士林、北投）立委，對此劉未把話說死，僅強調會持續捍衛台灣的主權立場，並指「只要是對台灣好、適合自己的，都有討論的空間。」不過在其臉書貼文已有網友陸續表示失望、已退讚。

台北市長柯文哲籌組民眾黨，正積極布局區域、不分區立委人選，繼先前傳出將拱「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩參選北市立委第一選區（北投天母），但因黃意願低，昨日也傳出打算找劉仕傑參戰。

在這項消息傳出後，昨日就陸續有網友跑到劉的臉書留言表示「已退讚」，也有網友留言批評「如果要代表兩岸一家親的柯黨參選，那就是退讚的時候」、「請快點確認是否代表民眾黨參選立委，我們好發起退讚運動！」、「原本還蠻欣賞你，看到要代表台民黨參選跟柯P一起出現，只能勸你說，不要被消費了。」、「新聞都出來了，原來幫著檳榔柯啊，拒絕九二共識，卻支持兩岸一家親，真可笑。」等。

《ETtoday》報導則指出，劉仕傑並未對傳聞正面回應，僅表示2020大選對台灣未來很重要，身邊也有很多人在討論，因此他將持續捍衛台灣的主權立場，未來也不會改變。不過他也說「不論是哪個位置，只要是對台灣好、適合自己的，都有討論的空間。」

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