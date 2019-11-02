終止ECFA可壓迫台灣大選？美分析公司：反而削弱中國影響力

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）將於明年到期，是否繼續該協議成為眾人關注的議題。（美聯社）

2019-11-02 08:21:08

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸經濟合作架構協議（ECFA）將於明年到期，是否繼續該協議成為眾人關注的議題，美國分析公司指出，最近傳出中國將藉由終止ECFA以對台施壓，但這麼做反而會削弱中國對台灣的影響力。

美國情報分析機構「戰略預測公司」（Stratfor）刊文分析「中國是否會用兩岸經濟協定對台灣施壓」，文章指出，近來傳聞中國可能透過終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）威脅台灣經濟，在簽訂當時中國希望增加兩岸經濟互動，讓北京對台北有更大的影響力，並削弱台獨的力量。

請繼續往下閱讀...

文章表示，中國國台辦發言人馬曉光日前回應相關問題時，強調兩岸對話急凍，並迴避中國是否終止協議，然而中國近來頻頻對台施壓，包括8月份禁止中客自由行，ECFA則給了北京壓制台灣的潛在武器。

然而文章分析，香港抗爭以來民進黨聲勢上揚，中國若以經濟作為脅迫手段可能造成反效果，此外兩岸經濟聯繫是中國對台戰略的重要關鍵，終止ECFA反而會削弱中國對台灣的影響力，並驅使台灣更積極地尋求美國等其他經濟夥伴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法