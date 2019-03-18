反ECFA「是破產的」？ 吳敦義還俏皮加註：覺得考慮周到

2019-03-18 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕今日是太陽花學運5週年，這5年來，兩岸的政經問題有了重大的省思，也喚起台灣公民意識的覺醒。然而，國民黨主席吳敦義卻在臉書發文「太陽花運動5週年，這場運動關於反自由貿易、鎖國內耗甚至反中國大陸的訴求，已經證明是破產的！」讓不少網友「吐血」。

吳敦義在臉書發文批「蔡政府網內互打不用錢？兩岸無解打到台灣內出血」，他表示，國民黨執政時跟中國洽簽ECFA，到現在蔡政府仍在享受ECFA的利多，然而，蔡政府卻在兩岸關係上形成僵局，為難、打壓設法把貨賣出去的地方政府，他認為這是「這是不道德而且沒有能力的作為！」吳敦義發文時，還俏皮地使用心情符號「覺得考慮周到」。

他的貼文底下有粉絲相挺「吳敦義！國家需要的是你」、「主席聰明絕頂」、「我們只想知道吳主席什麼時候徵召韓國瑜選總統」。也有網友回覆「噁心！」、「吳敦義，你這個老狗賊」、「無口德的一大票網軍，寒鍋的魚」、「快下山宣布參選總統。魚幫自己造神，一大票網軍太兇惡，台灣人不會要選他」。

批踢踢實業坊今日也熱議「太陽花學運」，鄉民們對於那時熱血青年引導社會改變的新力量，至今還感受得到那股強烈的台灣公民意識。網友留言「還好有太陽花，不然韓流舔共反智提早發生」、「一群低能兒喊統一，都當美國是死人一樣」、「再怎麼討厭太陽花， 也不能否認當時它阻止中國蠶食台灣」、「光是反中就正確決定了，你看近年來那些中國用錢灑的國家」。

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