扯318學運流血是自撞電線桿 江宜樺遭批無賴、無恥

2019-03-18 19:24

〔記者謝君臨／台北報導〕太陽花學運今5週年，前行政院長江宜樺上午於廣播節目受訪，對於學生指控他是鎮壓學運的「殺人院長」，他駁斥「請問這個事件死了哪些人」，有學生流血是跑去撞電線桿造成的，並痛斥學生攻佔政院像土匪強盜，警力運用大體正確，批評學運讓台灣喪失很多機會；對此，時代力量立委痛批江「無賴、無恥」。

立法院時代力量黨團總召徐永明今於臉書發文，批評「江宜樺不反省還挑釁，這不是無賴，什麼才是無賴？」另一時力立委林昶佐諷刺：「江宜樺是不是最近有去撞電線桿失憶了，怎麼記憶跟事實差那麼多？是當大家都跟他一樣無恥嗎？」

徐永明說，國民黨都把「兩岸協議監督條例」列為立院優先審查法案了，認為監督機制對兩岸來往確有其必要性，這也算是學運後，各黨最基本的共識，是一種成就。結果只剩江宜樺還死不認錯、活在過去，面對外界質疑其鎮壓學生的正當性，更語出驚人回嗆「死了哪些人」，「這不是無賴，什麼才是無賴」？

徐永明說，江宜樺選在學運5週年的日子，做這種激進的挑釁，根本無助於國家社會和解，「難道真要死人，江宜樺才能對其暴行表示一絲反省嗎？」更不要說，318過後，江宜樺作為一個公眾人物，在維護台灣主權、增加人民對政府的信任等方向上，對台灣社會到底有甚麼實質貢獻？

徐永明建議，江宜樺往後若只想發言挑釁，倒不如安靜，畢竟那只會讓社會對其身為學者最基本的尊重都消失殆盡。

林昶佐指出，當年記者會江宜樺說警察是輕拍肩胯，現在又變成學生自己撞到電線桿或跌倒，這種把人民記憶當空白的言行，「是當大家都跟他一樣無恥嗎？」

林昶佐說，幸好當初有擋住國民黨政府傾中的腳步，台灣人才能保有自己的自由生活，沒有變成一國兩制的香港，沒有變成大型監獄般的西藏、新疆。我們才能開闊地在全世界得到更多的機會，而不是失去更多機會。

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