「蔡賴配」呼之欲出 台南綠營認為這天宣布副手

民進黨「蔡賴配」，呼之欲出。圖為2015年2月蔡英文（右）到安平競選造勢，時任市長賴清德（左）陪同助選。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-01 16:47:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020大選民進黨「蔡賴配」呼之欲出，何時宣布？明（2）日民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜都到台南造勢，首度「藍綠大對決」，一般預料副手人選將掀起話題。

明天民進黨總統參選人蔡英文將為黨籍立委參選人林俊憲、林宜瑾輔選造勢之外，還有全國宗教、全國農會等後援會授證活動，密集行程在台南造勢。

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前行政院長賴清德也將出席造勢活動，一般預料蔡英文與賴清德在初選過後，首度公開政治活動「同框登台」呼籲大團結，勢必能夠帶動勝選士氣。

台南政壇認為，基層期待「蔡賴配」，蔡英文總統也透露「會在最適當的時候提出最佳人選組合」，明天蔡賴同框造勢將是值得關注的「起手式」宣言。

綠營人士表示，由於蔡英文全國競選總部將於11月17日正式成立，11月18日中央選委會總統選舉登記開始受理，17日應是宣布副手最佳時機，或是在11月14日之前宣布，搶先啟動全國立委輔選大造勢，發揮母雞帶小雞作用。

不過，決定副手人選是蔡英文總統的職權，會不會「蔡賴配」，在蔡總統未公開宣布之前，綠營立委選將都不約而同說「尊重蔡總統的決定」。

明天國民黨陣營，立委選將洪秀柱競選總部成立茶會，總統參選人韓國瑜將到場加持助選之外，外界點名的熱門副總統人選、前國民黨主席朱立倫，與現任主席吳敦義也都到場同框，重量大咖雲集，營造勝選氣勢。

由於2016年總統立委大選，台南拿下「三冠王」輝煌戰績，包括王定宇全國最高票、黃偉哲全國最高得票率，以及小英總統在台南全國最高得票率（時任市長賴清德），台南被視為藍綠攻防指標「一級戰區」，國民黨重兵集結「撼山河」意味濃厚。

民進黨「蔡賴配」，呼之欲出，明天南市立委林俊憲（中）競選總部成立，是否同框登台，外界關注。圖為2015年2月蔡英文（左）到安平競選造勢，時任市長賴清德（右）陪同助選。（記者洪瑞琴攝）

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