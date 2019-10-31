輔選台南立委 11/2蔡、賴確定同框

總統蔡英文、前行政院長賴清德11月2日上午都將到台南，參加民進黨立委林俊憲與總統蔡英文的聯合競選總部成立大會，確定當天兩人將「同框合體」。（資料照）

2019-10-31 22:01:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文與行政院前院長賴清德本週六（11月2日）將出席民進黨立委林俊憲競選總部成立大會。

賴幕僚陳文彬今晚間受訪表示，賴清德預計當天上午9點到場、蔡總統則預計10時到場並致詞。蔡致詞時，賴將全程在場。意即，兩人將在黨內總統初選後首度同框。

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