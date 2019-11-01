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「蔡賴配」有望？蘇揆僅答：團結才能勝選
2019-11-01 12:20:19
〔記者李雅雯／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午出席「2019台灣地方創生展」開幕，面對媒體提問「蔡賴配」有望，他在會前受訪僅表示，民進黨團結才能勝選，繼續爭取為民服務的機會。
蘇貞昌指出，經過黨內初選後，大家都會高興看到蔡、賴在（一些場合）合體，民進黨團結才能勝選，繼續爭取為民服務的機會。
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國民黨批評蔡政府多項政策、作法是「選前大撒幣」。蘇貞昌回應，福國利民的事是不斷地在做，不是到選舉前才做，地方上有加高堤防、清理河道、建立便道等人民的期待，政府要會做事才能回應期待，對手不要見不得執政者做得好就酸言酸語。
蘇貞昌日前到新北市參加板新2期供水改善計畫第2階段通水儀式，國民黨立委柯志恩卡位蘇貞昌身邊爭取曝光，成為會場上花絮。蘇貞昌笑答，建設不分藍綠，期待政府所做的事情都能受到朝野立委支持。