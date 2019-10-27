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阿扁稱「蔡賴配」已定案 林飛帆：相信很快會看到結果

對於前總統陳水扁近日稱2020民進黨正、副總統「蔡賴配」已成定局，林飛帆指出，「相信很快大家就會看到結果」。（記者黃美珠攝）

對於前總統陳水扁近日稱2020民進黨正、副總統「蔡賴配」已成定局，林飛帆指出，「相信很快大家就會看到結果」。（記者黃美珠攝）

2019-10-27 19:33:23

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今（27）日下午舉行成立大會，總統府秘書長陳菊與民進黨副秘書長林飛帆皆到場，對於前總統陳水扁近日稱2020民進黨正、副總統「蔡賴配」已成定局，陳菊今受訪時沒有正面回應，僅稱「賴清德是我兄弟」；林飛帆則指出：「相信很快大家就會看到結果。」

綜合媒體報導，目前全國新住民人數已達55萬以上，蔡英文屏東競選總部今日下午率先成立「小英姐妹會暨新住民姐妹會」，陳菊與林飛帆都於會上強調民進黨政府對新住民的重視，身兼小英姐妹會全國總會長的陳菊呼籲，希望未來能「姐妹半邊天，聲音大一點」，站出來支持小英對台灣的改革；民進黨副秘書長林飛帆則是在現場拜託姐妹會共同捍衛本土政權，「台灣不做第二個香港」。

然而，陳水扁近日多次指稱「蔡賴配已成定局」，陳菊今於會上並無提及，僅稱自己在過去擔任高雄市長期間，經常追趕著施政表現第一名的賴清德，陳菊還強調，「賴清德是我兄弟」、「他若第一名，我一樣歡喜」；至於林飛帆則表示，「決定權在總統及被邀請擔任副手的本人，現在離投票時間也剩不多，相信大家很快就會看到結果」。

屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今日下午舉行成立大會，總統府秘書長陳菊（左四）與民進黨副秘書長林飛帆（右一）皆有到場。（記者葉永騫攝） 　

屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今日下午舉行成立大會，總統府秘書長陳菊（左四）與民進黨副秘書長林飛帆（右一）皆有到場。（記者葉永騫攝） 　

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