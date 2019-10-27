駁柯P「慚愧說」 林飛帆：眼淚為圖博而流 他沒那麼偉大

民進黨副秘書長林飛帆。（記者黃美珠攝）

2019-10-27 16:56:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因為「藏人自焚」失言風波與民進黨副秘書長林飛帆槓上，柯文哲今日（27日）受訪時，回嗆林飛帆回應媒體時哽咽是「觸及心裡最慚愧的地方」，對此林飛帆則在臉書上反擊，「我的眼淚是為了圖博的朋友而流，不是為了他，他沒那麼偉大。」

柯文哲昨日（26日）以「投靠」字眼，形容林飛帆加入民進黨，林不能接受，昨受訪時有點哽咽地說，他「是選選擇加入支持人權的民進黨」；柯今媒體被問及此事表示，「你的意思說時代力量、社民黨都不支持人權是不是？」並酸林飛帆哽咽是因為「觸及他心裡最慚愧的部分」。

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對此，林飛帆在臉書表示，柯市長可能誤會了，我的眼淚是為了圖博的朋友而流，不是為了他，他沒那麼偉大。我為藏人用犧牲生命爭取自由，卻仍被無良政客嘲諷消遣，感到傷心、不值。

林飛帆說，柯市長要用攻擊我，來轉移大家對他錯誤言論的關注，那沒有關係，我也不會覺得被冒犯。但我真的希望他能靜下心來，看看達賴喇嘛尊者講的這段話，並且不要再「對中國極權如此寬容，對受極權壓迫者如此輕蔑」。

林飛帆引用達賴喇嘛的談話，關於藏人為何自焚，「在如此絕望的情況下，仍堅持實踐非暴力，只能選擇自焚的方式犧牲了自己的性命。具有如此信念的人，絕對有能力傷害他人，最終卻控制了自己的憤怒，不去傷害他人，卻焚燒了自己。」

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