拉攏新住民，民進黨屏東新住民姊妹會成立，總統府祕書長陳菊到場參加。（記者葉永騫攝）

2019-10-27 17:17:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕新住民在台灣的影響力愈來愈大，蔡英文總統屏東縣競選總部今天成立屏東新住民姊妹會及小英姊妹會籌備會，總統府祕書長、小英姐妹會全國總會長陳菊、民進黨中央黨部副祕書長林飛帆特別南下授旗、授證，爭取新住民的認同。

陳菊表示，新住民在台灣的人數愈來愈多，對於台灣的影響力和貢獻很大，民進黨長期以來對於新住民的照顧相當重視，尤其是屏東縣歷任的縣長都相當重視新住民在台灣的各項生活，因此也獲得新住民的認同，希望在明年的選舉能夠繼續支持小英總統連任，讓台灣更加的發展。

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縣長潘孟安則強調，新住民到屏東縣後為了讓這些新台灣之子的媽媽能夠快速融入家庭，縣府提供了最好的學習環境，並且提供的官方網站有7種語言，方便新住民的查閱和了解，希望共同為台灣來打拚和努力。

新住民在台灣的影響力愈來愈大，選舉時更成為拉票的對象。（記者葉永騫攝）

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