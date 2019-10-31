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什麼邏輯？韓國瑜到加油站上廁所 藍委驚呼：這就是魅力

國民黨總統參選人韓國瑜31日到桃園舉辦原住民後援會，國民黨立委陳學聖也到場支持，但在致詞時他脫口表示，韓國瑜到加油站上洗手間，這就是他的魅力所在。一席話讓網友全都傻眼了。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜31日到桃園舉辦原住民後援會，國民黨立委陳學聖也到場支持，但在致詞時他脫口表示，韓國瑜到加油站上洗手間，這就是他的魅力所在。一席話讓網友全都傻眼了。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 00:22:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜31日到桃園舉辦原住民後援會，國民黨立委陳學聖也到場支持，但在致詞時他脫口說，韓國瑜到加油站上洗手間，這就是他的魅力所在。一席話讓網友全都傻眼了。

韓國瑜的「傾聽之旅」來到桃園，並到復興區角板山公園舉辦原住民後援會，現場擠滿原住民支持者，韓國瑜也讓泰雅族耆老先幫忙穿上泰雅族頭目裝，他上台致詞時，也開心地說：「到原住民地區內心會特別解放、特別快樂。」

根據《三立新聞網》 報導，參選桃園市立委的國民黨現任立委陳學聖也不忘到場支持助選，他慷慨激昂地致詞強調，「韓國瑜跟我們一模一樣，也需要上洗手間」，還說韓國瑜到加油站借洗手間，被正在加油的工讀生問到，「你怎麼來這裡」，韓國瑜回應，「我來上洗手間」，陳學聖對此大力讚賞，驚呼「這就是韓國瑜的魅力所在！對不對！」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也分享這番言論，許多網友看了超傻眼！紛紛留言說，「 好棒喔！韓總雞好會尿尿！」、「韓粉的觀點總是如此特別」、「這思維....是要把廁所當觀光景點了嗎？」、「有機會一定要韓表演一下尿尿的現場，讓我們可以欣賞欣賞他的「魅力」所在」、「完全不能理解他講的魅力何在，只覺得超想笑」、「我突然覺得我自己很有魅力，我還會大號呢」。

「打馬悍將粉絲團」臉書全文

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