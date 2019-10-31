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大溪普濟堂參香 韓國瑜酸：越支持民進黨日子越辛苦
2019-10-31 19:58:36
〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今天下午到桃園市大溪老街的福仁宮、普濟堂參拜，韓國瑜表示，大溪風光秀麗，居民熱情、東西好吃，此行收穫滿滿，他肯定主祀關帝聖君忠義精神，尤其看到經國先生送的關公像，讓善男信女來參拜，拜關公就是拜忠義，對國家盡忠，對人民、對朋友有義，是最高的精神。
普濟堂主任委員陳義春介紹一尊特殊的青銅關公像，是1979年故總統蔣經國到普濟堂，發現廟方供奉關聖帝君，同年7月委託當時國策顧問魏景蒙護送自己從中國帶來供奉許久的青銅關公像至普濟堂。該尊神像為青銅全身坐姿，曾於2013年由大溪鎮民護送下前往總統府「回娘家」。
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韓國瑜也呼應立委陳學聖稍早「大家都不要再過苦日子」的致詞表示，他從南部屏東出發到各縣市拜訪，聽取農民、漁民及中小企業心聲，更覺得未來台灣一定要改變，未來的台灣絕對不能發展為「世界忘記的台灣」、「台灣忘記的世界」，這樣下去我們的前途會變的非常危險，未來台灣一定要擺脫貧窮、衝刺經濟，讓下一代全面國際化，這是我們唯一要走的路。
韓國瑜還說，中南部過去幾十年支持民進黨，都是民進黨的鐵票，但越支持民進黨，日子過得更辛苦，這完全不公平，他祈求「台灣安全、人民有錢」，呼籲大家除支持國民黨提名立委參選人陳學聖，也呼籲明年大選要支持「黑黑瘦瘦」的韓國瑜，現場韓粉及支持者也高喊「凍蒜」加油打氣。