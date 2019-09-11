韓國瑜和他們都「掛」在醫院！藍營桃園同框大看板登場

2019-09-11 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨中央闢除「換瑜」傳言，日前指示各縣市黨部配合儘速掛出競選看板，桃園市繼換區參選的立委陳學聖掛出與韓國瑜同框的選舉看板，中壢天晟醫院的外牆這幾天也出現一幅大型選舉看板，是桃園市6名立委參選人與韓國瑜同框的巨幅選舉看板，甫亮相立即引起熱議，有韓粉感動直喊這是破除「換瑜」、「雙母雞」謠言，還說「這6人我們記住了！」不過，也有網友狂酸「還沒選就全部『掛』在醫院了。」

2020總統及立委大選，桃園市6大選區立委參選人依序是陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖。

中壢天晟醫院公關楊瑞玲表示，這面看板掛在9層樓高的外牆，是桃園市第一面，也是最大的，尺寸是102呎 X 67呎，這次會掛上這幅選舉看板主要是由天成醫療集團董事長張育美同時也是國民黨中常委，歷次選舉，張育美都是義務贊助提供外牆懸掛，沒有收取任何的租金。

網友紛紛留言：「這6人我們記住了！」「這6人一定投」、「阮攏嘸離開」、「總算大團結了」、「桃園人看好了」、「一定投吳志揚」、「在上面的韓粉都要支持」、「陳學聖上次真的可惜了」；不過，臉書社團「我是中壢人」昨晚貼出這張天晟醫院的大型選舉看板照片，立即引來網友狂酸，「感謝提醒喔~這些都是不能投的！」、「可掛不可投，硬投一定掛」、「還沒選就全部掛在醫院了。」

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