陳學聖轉戰選區 率先掛出與韓國瑜同框看板

2019-08-21 23:00

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，但近來「換瑜」傳言不斷，國民黨中央斬釘截鐵強調沒有換瑜的空間，並指示各縣市黨部配合儘速掛出競選看板，桃園市換區參選第六選區的立委陳學聖近日率先掛出與韓國瑜同框的選舉看板，主打「贏回來，泛藍大團結」的選舉主軸；同選區同樣尋求連任的無黨籍立委趙正宇，因民進黨通過禮讓，不自推人選，雖然沒找人合照，今年初趙正宇陣營在選區陸續懸掛共36面的競選看板。

陳學聖服務處主任武九齡說，陳學聖與韓國瑜有30年私交，兄弟情誼深厚，去年陳學聖參選桃園市長，已刮起「韓流」的韓國瑜就曾到桃園合體造勢，如今陳學聖從第三選區（中壢區）改戰第六選區（選區涵蓋八德、大溪、復興三區與中壢區華勛等12里），陳與韓仍持續「合體」，看板上也呼應韓國瑜參選總統的主軸「台灣安全、人民有錢」，除了在中壢晉元路、八德眷村改建的陸光四村共掛起4面大看板，其他地點陸續尋覓中。

出身八德眷村的趙正宇，桃園升格前是國民黨籍縣議員，後因民調爭議脫黨參選市議員，高票當選，3年前更趁勝追擊擊敗藍營孫大千當選立委，吸納不少泛藍支持者選票，面對陳學聖換選區主打團結讓正藍軍勝選，趙正宇以融合、深耕在地，拜託選民「挺在地」。

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