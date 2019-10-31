穿戴泰雅族頭目裝 韓國瑜：到原民地區特別解放

韓國瑜泰雅族的頭目裝。（記者許麗娟攝）

2019-10-31 12:58:37

〔記者許麗娟／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今到桃園復興的角板山公園舉辦原住民後援會，韓國瑜還沒到場，整個天幕廣場已擠滿原住民支持者，上台前泰雅族耆老先幫韓國瑜穿上泰雅族的頭目裝，韓上台致詞時，也開心提到：「到原住民地區內心會特別解放、特別快樂。」

今天桃園復興區的原住民後援會，包含桃園市議會議長邱奕勝、桃園市立委參選人陳學聖、孔文吉皆有到場，韓國瑜一上台先用泰雅族語「你的名字」向支持者打招呼，他指出，若用蛋白與蛋黃來形容，原住民就像住在蛋白區很容易被忽略，韓國瑜說，原住民的教育、醫療、建設、經濟這4個部分絕對不能吃虧、被欺負，並表示因為原住民長期被忽略，要還給原住民一個公道。

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韓國瑜再提到，到原住民地區內心會特別解放、特別快樂，因為只要碰到原住民朋友，都會被感染，希望原住民的這個精神可散播到全台灣，讓大家都能夠快樂因為他這次一路北上，過辛苦日子的人太多了。

韓國瑜泰雅族的頭目裝。（記者許麗娟攝）

桃園縣復興區國民黨部主委游正英送甜柿給韓國瑜。（記者許麗娟攝）

桃園區的國民黨立委參選人孔文吉（左）、陳學聖也到場拉票。（記者許麗娟攝）

韓國瑜參加桃園復區的後援會成立大會。（記者許麗娟攝）

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