贏不了就酸民調？韓國瑜：乾脆讓蔡英文到100％

韓國瑜（中）桃園市中壢區華勛公園為立委參選陳學聖（左）、魯明哲（右）站台。（記者李容萍攝）

2019-10-31 20:47:59

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今下午3時轉往桃園市中壢區華勛公園為立委參選陳學聖、魯明哲站台造勢，韓國瑜到場聽到民眾熱情歡呼「總統好」，他表示，現場大家多麼熱情、多麼期待，大家都在「等一個人」，「不是在等一個便當」，每一個人的眼神表情都在期待改變，告訴韓國瑜好好做。

韓國瑜致詞說，他回想起以前唸書打工的日子雖然苦，但知道未來有希望，以前台灣的經濟、文化只要一出去，全東南亞都轟動，「我們對大陸（中國）可以直接叫出來，『經濟學台灣、政治學台北』」，但這段期間從屏東、台南、嘉義、雲林到彰化接觸到太多辛苦的人，跟觀光業者座談時，有個年輕人曾開店從1間開到3間，但現在全部賣光，還有經營遊覽車的業者原本有128輛車，現在卻賣到只剩1輛車，只為了保有遊覽車經營的執照。

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韓國瑜批評民進黨已經墮落了，已經不是從前純潔、充滿理想的民進黨，大家給民進黨這麼好的機會，「總統是妳（蔡英文）、立法院過半，為什麼不幫台灣人民好好安居樂業，改善人民生活？」他指控，因為民進黨所有心思放在愛權力、沒有愛人民，平常執政不用心，一到選舉就搞抹黑，把韓國瑜抹得一黑二黃三花四白，藉抹黑競爭對手獲得選票，這不是台灣價值，是下三濫手段。

韓國瑜強調，人民現在對政府施政充滿懷疑、對政府不滿；到總統府抗議，只看到鐵絲網與拒馬、看到一排排的警察與憲兵，總統躲在總統府裡面，不會出來的。今天的民進黨政府已經離民心越來越遙遠，只迷信民調，冷冰冰的數字，有心人幫他們操作，就如同孫悟空的金箍棒一樣可大可小，要30％就30％，要50％就50％，「乾脆讓蔡英文民調一口氣到100％，全台灣的票都是她一個人的！」

韓國瑜並酸蔡英文，把民調當孫悟空的金箍棒，藉著阿拉伯數字來欺騙，卻忘記了最重要的責任就是讓人民安居樂業，這是人民對今天政府充滿無奈的原因，希望大家用手上選票翻轉台灣、改變命運，「支持又黑又瘦的……」。此時台下民眾搶著接答「韓國瑜」！

話鋒一轉，韓國瑜說，現在年輕人被低薪困擾，視野打不開，「世界忘記台灣，台灣忘記世界」，台灣必須快速國際化，政府花再多錢投資年輕人都值得的，投資年輕人就是投資未來，所以大學碩士班一定要當一年交換學生，只要你願意、準備好，政府一定出錢，但結果一大堆人酸言酸雨、抹黑造謠。另外，年輕人最困難的學生貸款，政府應協助將他們的利息降到最低，甚至由政府來補貼。

由於中壢區85個里有12個分出去與八德、大溪劃為同一個立委選區，現任市議員魯明哲表示，要把自己長期耕耘的華勛地區選票交棒給跨區選立委的陳學聖。

韓國瑜桃園市中壢區華勛公園造勢，民眾全場熱情歡呼。（記者李容萍攝）

韓國瑜酸民進黨把民調當孫悟空的金箍棒，乾脆讓蔡英文民調一口氣到100％。（記者李容萍攝）

韓國瑜（中）桃園市中壢區華勛公園為立委參選陳學聖、魯明哲站台、造勢，現場民眾全場歡呼。（記者李容萍攝）

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