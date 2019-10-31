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韓國瑜出席平鎮後援會成立 台下老翁大喊：落跑市長！
2019-10-31 18:36:45
［記者許倬勛／桃園報導］韓國瑜今天到桃園進行傾聽之旅，最後一站選在藍營大票倉龍岡舉行，為同黨桃園立法委員參選人呂玉玲、陳學聖拉抬聲勢，不料致詞時，台下突然有人大喊：「落跑市長滾出去！」隨即遭警方帶離。
為鞏固眷村票，韓國瑜今連跑大溪僑愛社區、八德陸光、中壢華勛等眷村，受到民眾夾道歡迎，現場國旗飛揚，韓粉一見偶像，激動得差點衝出管制線，紅龍繩一度支持不住。
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韓國瑜說到一半，忽然有名老翁在台下大喊：「落跑市長滾出去！」、「卒仔！」韓停頓半晌才繼續說，抗議老翁隨即被警方請離現場。
「自稱庶民總統，根本不懂庶民的聲音！」抗議的陳姓老翁激動落淚，他說，自己是20多年的國民黨員，看到百年老店自甘墮落，推出這種參選人，實在很心寒。
韓國瑜行程緊湊，最後一場活動趕赴平鎮區成立後援會，他在下午4點40分許抵達會場，在立委呂玉玲、陳學聖等人陪同，群眾夾道歡迎，走了10多分鐘才走上舞台，由里長代表致贈包子、粽子、蒜頭，祝福他高票當選，隨後韓國瑜分別為後援會幹部授旗。
韓國瑜致詞老調重彈，轟民進黨執政不力，走訪全台各行業都在喊苦，而他年輕時，大家雖奮鬥的辛苦，不論是透過標會、向父母借款，只要努力些都能有成果，反觀現在，各行各業都對未來沒有希望，痛批綠營繳不出像樣成績單，籲請選民支持他，韓國瑜會為人民謀福利。