再喊台灣人過得太窩囊 韓國瑜：民進黨執政出了問題

韓國瑜與陳學聖至桃園八德的陸光眷村為自己拉票造勢。（記者許麗娟攝）

2019-10-31 20:12:01

〔記者許麗娟／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到桃園八德的陸光活動中心與眷村支持者見面，現場凍蒜喊不停，韓國瑜除了調侃自己「興奮到頭髮都站起來了」，還指台灣有大量外匯存底、銀行有大量存款、海外有大量台商和資金，卻過得窩囊。

韓國瑜到桃園眷村「取暖」，向來是國民黨鐵票區的支持者也給了他足夠的溫暖，場面相當熱絡，韓國瑜上台致詞時，宣揚「保護中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主、莫忘世上苦人多」四大信念。

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但話鋒一轉，韓國瑜提到自己現在最怕整個台灣全部被鎖住，他舉例，宋朝開始女人裹小腳，中國女人裹了1000年的小腳，現在最害怕的是台灣人把大腦給裹起來，尤其是下一代年輕人，一旦把大腦裹起來，這個世界會忘記台灣，台灣也會忘記世界。

韓國瑜更嚴厲指責民進黨，執政這3年半，外交一敗塗地、新南向政策一塌糊塗、海峽兩岸關係緊張對峙、台灣內部經濟衰退蕭條、人心散漫、人才不停外流、年輕人被低薪困住，他說，各行各業找不到一個對未來充滿信心的，「我們過得太窩囊了！」

韓國瑜指出，台灣的外匯存底有4600億美金，因為台灣人愛儲蓄，台灣的銀行裡有幾10兆的存款、海外有大量的台商和資金，但今天過得這麼窩囊，是民進黨執政出了問題。他還說，人民對政治有再多的不滿，要去抗議只會看到鐵絲網、拒馬、憲兵、警察一排排擋在那裡，沒有辦法發出聲音。韓國瑜要大家把小不滿、小牢騷放一邊，從大愛出發，將選票投給他和國民黨立委參人陳學聖。

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