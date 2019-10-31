韓國瑜唱衰台灣經濟 汪潔民隔空狠狠打臉10分鐘

國民黨總統參選人韓國瑜近日稱總統蔡英文等綠營縣市首長「白白胖胖」，批評「民進黨執政不能夠吃香喝辣、派系分贓、貪污腐敗」、痛批民進黨執政3年半不會「苦民所苦」，讓台灣經濟變很差。（記者許倬勛攝）

2019-10-31 23:20:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日稱總統蔡英文等綠營縣市首長「白白胖胖」，批評「民進黨執政不能夠吃香喝辣、派系分贓、貪污腐敗」、痛批民進黨執政3年半不會「苦民所苦」，讓台灣經濟變很差。對此，財經專家汪潔民在節目上拿出資料、花了10分鐘說明蔡政府為台灣做了多少事，狠狠打臉韓國瑜。

《新台灣加油》節目主持人廖筱君30日詢問，「台灣真的像韓國瑜所講那麼差嗎？從蔡英文總統等綠營政治人物都貪污腐敗、分贓鬥爭，所以每個吃得白白胖胖嗎？」對此汪潔民從Google日前繼美光以來對台灣第二個最大投資，一路說明台灣今年在國際競爭力排第12名等等，強調在蔡政府的帶領下讓台灣經濟與國力不斷提升。

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汪潔民舉例，「國外對台灣的投資是明顯的在大幅的增加」，而蔡政府提出「潛艦要國造，戰機要國造，風力要國造讓我感動了，因為只要我們願意把全球最有能力的風力廠商來到台灣，讓台灣以後成為風力投資出口國，金額上看一兆新台幣，但到目前為止沒看到韓國瑜對台灣綠能產業發表任何想法」。

汪潔民更舉例批評，身為高雄市長的韓國瑜對橋頭工業區一知半解，連基礎建設要怎麼接駁都沒有給人民答案，在蔡英文執政以前，「2015年以前沒有發生的事，台灣現在正在翻轉，我也不知道韓國瑜對台灣固定投資金額上升有什麼看法」。

相關影片被臉書「打馬悍將粉絲團」轉貼，並表示「台灣真的像韓國瑜所講的，那麼差嗎？汪潔民來告訴你，蔡英文執政，到底為台灣經濟做了哪些事，汪潔民真的超強的，獨自一人講了十分多鐘，而且講解超清楚的，資料也準備超充分」。

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