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韓國瑜稱民進黨執政3年人民很痛苦 王定宇舉數據打臉

國民黨總統參選人韓國瑜30日參觀斗南農會精米工廠，事後到農會工廠旁搭建的舞合致詞，他表示，民進黨完全執政這三年多，許多老百姓過得很痛苦。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜30日參觀斗南農會精米工廠，事後到農會工廠旁搭建的舞合致詞，他表示，民進黨完全執政這三年多，許多老百姓過得很痛苦。（資料照）

2019-10-31 19:02:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜30日到雲林跑行程，他稱民進黨完全執政這3年多，許多老百姓過得很痛苦。對此，民進黨立委王定宇貼出數據打臉，表示若這3年形塑為「苦」，那馬政府的8年就該稱為「地獄」嗎？

韓國瑜昨晚前往雲林斗南農會精米工廠參觀，結束後到農會工廠旁搭建的舞合致詞，他表示，民進黨完全執政這3年多，許多老百姓過得很痛苦，未來2020的選舉對全國人民非常重要。

對此，王定宇在臉書表示，不論經濟成長如何，還是會有人生活辛苦，韓國瑜拋出這句話「人民太苦了」，我們就來比較一下真相吧！「韓國瑜是生活困苦的庶民嗎？」王定宇拿出藍營粉專「藍白拖的逆襲」PO出的圖片指出，該粉專描述的「韓國瑜17年荒誕無稽、吃喝X賭的日子」，他的生活一點也不苦喔！

「這三年的生活最苦嗎？」王定宇PO出圖表指出，在稅改、長照普及程度與公托普及程度，民進黨執政時都有全面推行，反觀國民黨毫無做為，另外蔡政府執政時的基本工資調整、股市的上升幅度都高於馬政府，失業率以及無薪假都是民進黨執政時達到史上新低（失業率18年以來）。

「這個也不要用綠營的主觀描述，讓我們用藍綠兩黨執政的客觀狀況、政策來檢視。」王定宇直言，如果這三年可以形塑為「苦」，那國民黨馬英九執政的8年就該稱為「地獄」嗎？

王定宇貼出數據指出，如果這三年可以形塑為「苦」，那國民黨馬英九執政的八年就該稱為「地獄」嗎？（圖擷取自王定宇臉書）

王定宇貼出數據指出，如果這三年可以形塑為「苦」，那國民黨馬英九執政的八年就該稱為「地獄」嗎？（圖擷取自王定宇臉書）

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