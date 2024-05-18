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中國誣我國賄賂瓜地馬拉換取支持 外交部：作賊喊抓賊

外交部表示，中國外交部發言人誣指我國行賄瓜地馬拉政要，換取瓜國對我國政治支持，中國是做賊喊抓賊。（資料照）

外交部表示，中國外交部發言人誣指我國行賄瓜地馬拉政要，換取瓜國對我國政治支持，中國是做賊喊抓賊。（資料照）

2024/05/18 20:08

〔記者吳哲宇／台北報導〕瓜地馬拉與我國邦誼深厚，多年來雙方合作密切。瓜國外交部在12日即發布新聞稿表示將由外長馬丁涅茲（Carlos Martínez）擔任特使來台參加520就職典禮，並重申與我國外交關係穩固，肯定我國對國際發展的貢獻，強調瓜國將持續支持我國際參與。然而，中國外交部發言人汪文斌17日竟稱我國長期對瓜地馬拉透過賄賂總統等手段換取政治支持。對此外交部嚴正駁斥，表示中國才是利用金錢滲透賄賂的國家。

外交部指出，除外長馬丁涅茲之外，阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統上任後也多次表達珍視台瓜邦誼，將在適當時機安排兩國元首互訪，以進一步深化雙邊關係。

外交部表示，中國利用我國舉行新任總統及副總統就職典禮的機會，再度使出可鄙技倆，試圖混淆國際視聽的行徑，外交部予以嚴厲譴責，並正告中國，中華民國台灣為主權獨立國家，我國與友邦的交往，中國無權置喙。

外交部說，眾所周知，中國不僅利用金錢賄賂滲透其他國家，並透過製造債務陷阱對他國發展造成致命傷害。中國誣指我國行賄瓜國政要以換取政治支持，等同指控瓜國政要貪腐收賄，嚴重污衊瓜國政府及其官員。外交部對於中國三番兩次詆毀我國友邦的惡意言論表達嚴正抗議，同時呼籲國際社會共同譴責中國做賊喊抓賊的惡劣行徑。

外交部重申，我國與瓜國邦誼穩固，兩國政府將在既有的良好基礎上深化各項合作，讓嘉惠友邦民生福祉的台灣國際合作模式在國際間持續發光。

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