綠營都白白胖胖？ 他貼「九宮格」一句話酸爆韓國瑜

國民黨總統參選人韓國瑜昨（28日）批評總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌等民進黨政治人物「白白胖胖」，言論引發批評。對此，有網友貼出一張九宮格圖表，狠酸「這些人莫名其妙，就被韓國瑜開除國民黨黨籍了？」（圖擷取自臉書《打馬悍將粉絲團》）

2019-10-29 19:19:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（28日）又失言，批評總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌等民進黨政治人物「白白胖胖」，言論引發爭議。對此，有網友貼出一張九宮格圖表，狠酸「這些人莫名其妙，就被韓國瑜開除國民黨黨籍了？」

韓國瑜昨晚到彰化造勢，大談他認為「很神奇的事情」，批評蔡英文、鄭文燦、黃偉哲以及林右昌等民進黨政治人物「白白胖胖」，甚至荒謬稱國民黨縣市首長苦幹實幹，各個「黑黑瘦瘦」；對此蔡英文今（29日）反擊，會不會做事跟「白胖」、「黑瘦」毫無關係，「至少我不會睡到中午才起床」；小英還找來鄭文燦回應，諷韓只會亂噴口水，做事「沒半撇」。

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臉書粉專《打馬悍將粉絲團》今天則貼出一張九宮格，裡面9人都是國民黨或曾是國民黨的政治人物，如大甲鎮瀾宮董事長顏清標及國民黨立委顏寬恒父子、國民黨副主席郝龍斌等人，大酸韓國瑜「這些人莫名其妙，就被韓國瑜開除國民黨黨籍了？」

網友也留言酸「應該還有更多 礙於版面空間！」、「選舉選到只能比白白胖胖黑黑瘦瘦我也是無言了」、「這麼說起來...川、金、習，原來是民進黨派出去的臥底」。

針對外界質疑「白白胖胖」是人身攻擊，韓國瑜今在彰化受訪時再回嗆：「民進黨執政不能夠吃香喝辣、派系分贓、貪污腐敗」，還要過去投給民進黨的選民要把腦袋打開。

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