安倍昭惠委託祝賀賴清德就職 「獺祭」首度製作聯名酒

日本旭酒造株式會社推出總統賴清德、副總統蕭美琴就職紀念酒，獺祭旭酒造會長櫻井博志出席記者會致詞。（記者羅沛德攝）

2024/05/18 20:17

〔記者吳哲宇／台北報導〕新任總統賴清德、副總統蕭美琴即將就任，日本故前首相安倍首相夫人昭惠女士特別委請聞名歐美的日本「獺祭」銘酒旭酒造製作紀念酒，以表示最高祝賀之意， 這也是「獺祭」首次聯名製作紀念酒。

今年是龍年，且為新任總統副總統就任之年，祝賀紀念酒瓶上的標誌是採用台灣藝術家邱貴老師的「飛躍金龍」油畫，也有祝福台灣前途有如金龍躍舞之意。

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邱貴的「飛躍金龍」100號油畫原版，目前由日本的「日台友好櫻花返鄉文化交流會」會長水上逸朗收藏，安倍昭惠夫人目前為名譽會長，決定在祝賀紀念酒圖騰使用台灣畫家邱貴老師的「飛躍金龍」，獲「旭酒造」櫻井博志會長的協助，同意在日本「獺祭」銘酒上印製台灣畫家的「金龍」標誌，以強調日台友好。

邱貴老師去年底在東京舉行油畫個展展出的另一幅李登輝總統和安倍首相在天上圍棋對奕的100號畫作，目前也被日本「獺祭」旭酒造的櫻井博志會長收藏，為紀念這兩位台日偉人，酒廠也以這幅天上對奕的畫作為酒標，試作極少量的紀念酒，但是屬於非賣品，不對外販售。

櫻井會長說，日台關係有重大貢獻的李總統和安倍首相是他最尊敬的政治家，他不會以這兩位偉大人物的畫像作為商業上的利用。

這次來自日本的祝賀總統副總統就任紀念酒所使用的酒標，特別採用台灣畫家邱貴老師的畫作，凸顯日台友永固友誼，顯見台日關係的良好互動受到雙方人民的高度重視。

總統府祕書長林佳龍致賀電說，值此盛世，期能拓展藝術文化交流，增益民間交流合作，深化台日也好邦誼，攜手打造高度人文素養之美麗地球村。

安倍昭惠今天雖未出席記者會，但透過賀文先祝賀表示，日台長久以來就有非常良好的關係，她作為日台友好櫻花返鄉文化交流會的榮譽會長，一直都想用這個立場好好推動日台友誼，並能以該職位名義贈送紀念酒感到榮幸，期待今後日台連結能更加緊密。

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日本旭酒造株式會社推出總統賴清德、副總統蕭美琴就職紀念酒，酒標圖案由畫家邱貴作品設計而成，描繪日本前首相安倍晉三與前總統李登輝的友誼。（記者羅沛德攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒標圖案由畫家邱貴（左）作品設計而成，描繪日本前首相安倍晉三與前總統李登輝的友誼。（記者羅沛德攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

日台友好櫻花返鄉文化交流會會長水上逸朗出席記者會。（記者羅沛德攝）

日本旭酒造株式會社推出總統賴清德、副總統蕭美琴就職紀念酒，畫家邱貴（右六）、獺祭旭酒造會長櫻井博志（左五）等人出席記者會。（記者羅沛德攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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