民眾「朝聖」徐巧芯家高喊罷免 高嘉瑜：追求聲量忽略問政引反彈

高嘉瑜分析，徐巧芯一味追求網路聲量，卻忽略立委該有的問政品質，才會引起民眾反彈。（資料照）

2024/05/18 20:28

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委徐巧芯近日爭議連連，網紅「四叉貓」劉宇申請徐巧芯家門前路權，現場人潮絡繹不絕，更有民眾喊出罷免徐巧芯。同樣網路聲量高的民進黨前立委高嘉瑜分析，徐巧芯在議員時期鮮少揭露市政弊案或建設，後續又扯上洩密風波，恐讓人覺得問政深度不紮實，凸顯她一味追求網路聲量，卻忽略立委該有的問政品質跟水準，才會引起民眾反彈。

「四叉貓」號召民眾「朝聖」徐巧芯家獲得大批民眾支持，原本以為參與者會是年輕人居多，結果現場也有不少阿伯、阿嬤，甚至情緒比年輕人亢奮，替四叉貓加油打氣，還說要罷免徐巧芯，但根據《公職人員選舉罷免法》規定，最快能夠罷免徐巧芯的時間是明年2月1日，還需8個多月的時間。

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國民黨台北市議員秦慧珠受訪表示，不少藍營的人認為徐巧芯是戰將，但很多中間選民跟綠營的人不以為然，除政治立場外，認為立委的表現應要有個樣子；她認為徐巧芯是特殊案例，是政治網紅型的民意代表，利用網路操作，成為成功的競選範例，包含於最短期間內就選上議員、最短期間內選上立委，可能對徐巧芯來說是快速的成功途徑，才會一路操作下去。

秦慧珠認為，如今能夠罷免的時間還沒到，是否能罷免成功還需要觀察後續，但徐巧芯能作為走網路操作的風格，能否在政壇長久走下去的觀察案例。

高嘉瑜指出，徐巧芯長期以來都是打空戰，著重於網路的聲量，但各界對於國會問政會有較大的期待，希望提出建設、紮實的法案，但徐巧芯在北市議員期間，也鮮少針對北市府揭露弊案或是提出建設，如今又扯上一些爭議，如洩密風暴等，讓人認為在專業及問政深度不足，更凸顯一味追求網路聲量、忽略身為立委應要有問政品質及水準，勢必引起民眾反彈。

民進黨台北市議員許淑華受訪表示，徐巧芯不少提案都是針對政治性議題做撕裂，操作台灣人對立，把議題扯上藍綠，利用對立衝高聲量，她相信松信選區的選民都很理性，或許過去徐巧芯能夠操作議題，但操作久了大家都會了解這是政治謀略，也呼籲徐巧芯對於外界質疑的各項爭議能夠說明清楚，並不要再操作對立。

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