把大選當賭場賭到底？ 李正皓曝韓國瑜選戰策略

國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

2019-10-29 22:44:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「草協聯盟」發起人李正皓28日在政論節目提到國民黨總統參選人韓國瑜時，認為韓國瑜把總統大選當作賭博一樣，「賭徒唯一重要就是說，只要還有籌碼、只要持續在賭桌下注，就有翻身的一天」。

李正皓28日在《關鍵時刻》節目上表示，韓國瑜根本看不起國政顧問團，他去年選高雄市長哪有什麼市政顧問團，台北市長跟高雄市長是小總統格局，總統有國政白皮書，市長有市政白皮書，過去國民黨馬英九、郝龍斌選台北市長都有市政白皮書，而民進黨陳水扁當然也有，這個是標準的，「韓國瑜哪有？韓國瑜從來就不信這一套」。

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李正皓接著說，愛情摩天輪、南海挖石油、賽馬、超級英雄，韓國瑜想到什麼說什麼，總有一個會中，就跟簽六合彩一樣，「韓國瑜內心他是賭徒性格的，賭徒唯一的重要就是還有籌碼，1塊錢也好，只要持續在賭桌下注，『永遠都會有翻身的一天』，這就是賭徒的邏輯。」

李正皓指出，韓國瑜最用心打選戰就是在國民黨總統初選的時候，「他初選的時候很認真打選舉，每一天都造勢、每週都造勢且不請假，然後絕口不提什麼荒謬的事情，他知道他如果初選輸了就離開這個賭桌了」，可是現在韓國瑜放心了，對民眾來說只剩70幾天就要投票（明年1月11日），但對韓國瑜來說，他還有70幾把牌可以賭。

國民黨「草協聯盟」發起人李正皓認為，韓國瑜把總統大選當作賭博一樣，「賭徒唯一重要就是說，只要還有籌碼、只要持續在賭桌下注，就有翻身的一天」。（圖擷取自《關鍵時刻》YouTube）

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