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桃園傾聽之旅被解讀為「固樁」 韓國瑜這樣回應

國民黨總統參選人韓國瑜今到桃園展開為期2天的的行程。（記者魏瑾筠攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今到桃園展開為期2天的的行程。（記者魏瑾筠攝）

2019-10-31 17:36:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨總統候選人韓國瑜今天到桃園展開為期兩天的桃園傾聽之旅，他上午到慈湖謁陵、下午拜訪眷村，被外界解讀是「固樁」，面對媒體問及此事，韓國瑜相當不以為意的說：「沒關係！」

韓國瑜今天到桃園展開傾聽之旅，行程馬不停蹄，上午到慈湖謁陵、到角板山公園出席原住民後援會，下午轉往大溪普濟堂參香，再拜訪僑愛活動中心、陸光活動中心，他於陸光活動中心活動結束接受媒體訪問。

媒體問及，上午到慈湖謁陵、下午到眷村，外界解讀是固樁，韓國瑜說，沒關係，大家各自把自己的論述跟理念告訴民眾，就像蔡英文總統跑到高雄，我跑到屏東，這個跟誰要挖誰的樁，要固什麼樁，沒有什麼太大差異。

韓國瑜說，就是很實在告訴台灣人民我要做什麼，大家互相跑來跑去都很正常。就像台北市長柯文哲在台北市，並不代表我不能進台北市一步，沒有這回事。

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