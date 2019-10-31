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李佳芬批民進黨「性教育亂教」 蘇巧慧一句話打臉

蘇巧慧質疑，維多利亞學校的教材，難道不是都經過教育部所核定嗎？「如果該校的教材沒有不一樣，難道維多利亞學校也在亂教」？（資料照）

蘇巧慧質疑，維多利亞學校的教材，難道不是都經過教育部所核定嗎？「如果該校的教材沒有不一樣，難道維多利亞學校也在亂教」？（資料照）

2019-10-31 20:04:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬昨（30）日在新北市汐止助選時，痛批民進黨教育政策帶頭作亂。對此，立委蘇巧慧質疑，韓國瑜和李佳芬開的維多利亞學校「教材難道不是都經過教育部核定嗎？如果該校的教材沒有不一樣，難道維多利亞學校也在亂教」？

李佳芬昨日痛批「民進黨政府帶頭作亂，怎能這樣教孩子性教育」，蘇巧慧今日在臉書PO文表示，她想請問李佳芬，維多利亞學校的教材，難道跟其他學校不一樣嗎？難道不是都經過教育部所核定嗎？如果該校的教材沒有不一樣，難道維多利亞學校也在亂教？蘇巧慧也表示，「李佳芬女士自己明明是維多利亞學校的副校董，怎麼會刻意帶頭散播不實的消息，誤導民眾對政府辦教育的觀感」？

蘇巧慧指出，事實上，108課綱的新教材目前就只發行到小一上、國一上及高一上，且課綱跟內容都經教育專家及社會各界嚴格審視。但最近幾年，打擊課綱的假消息就被惡意傳散，特別是有關性教育的部分，更是被用極度誇張的內容來誤導民眾，教育部也已經澄清很多次了。

蘇巧慧批評，李佳芬女士作為一個媽媽、一個前議員、一個教育從業人員，不但沒有協助澄清，還用自己的社會聲量來造成社會不安，難道這就是韓市長提倡的「愛與包容」嗎？

蘇巧慧臉書全文。（擷取自蘇巧慧臉書）

蘇巧慧臉書全文。（擷取自蘇巧慧臉書）

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