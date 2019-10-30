李佳芬參訪文物館只為拍照？第三代跳出來制止

响仁和製鼓廠王凱正（拿麥克風）站在旁邊這面82年歷史的大鼓說，希望來這邊參觀的民眾，不管是立委、民意代表，也能夠記住不忘初衷的精神。（記者邱書昱攝）

2019-10-30 20:44:03

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜老婆李佳芬今天赴新北跑行程，一路連趕六個行程，表定傍晚五點半抵達新莊區參訪响仁和製鼓廠，卻又因為上個行程耽誤，再度遲到半小時；更尷尬的是，原本要由响仁和第三代王凱正介紹館內文物，卻遭到國民黨新北市黨部副主委蔡博文喊要趕行程到汐止，讓王忍不住說，既然來到這應該要認識文化館的意義。

李佳芬抵達現場時，湧入不少韓粉擠進文化館旁的店內，响仁和第二代王錫坤拿起鼓棒現場敲起大鼓歡迎。聽到鼓聲的李佳芬回憶起小時候住在鄉下，就是聽著鼓聲長大，特別是舞獅的時候都要聽著鼓聲來踏穩腳步。

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李佳芬說，台灣能夠有這樣國寶級人物保留，政府真的要加倍重視。隨後也跟著王錫坤試著敲打大鼓。

就在走到隔壁的文化館時，李佳芬與立法委員參選人陳明義等人合影，沒想到拿著麥克風的蔡博文突然喊出等一下還要趕到汐止，王凱正一聽立即跳出來大喊不好意思不是要來參觀一下文物的嗎？主持人這才把麥克風遞給王。

王凱正站在旁邊的大鼓，他說，這面鼓已經有82年歷史，除了紀念阿公之外，也是每次製作鼓時，都會到這面鼓前和自己說不忘初衷，也希望來這邊參觀的民眾，不管是立委、民意代表，也能夠記住這個精神。

李佳芬（中）與响仁和第二代王錫坤（右2）一起打鼓。（記者邱書昱攝）

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