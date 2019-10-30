李佳芬：韓國瑜外語、口才好 曾當選優秀青年遊學日本、沙烏地

李佳芬表示，韓國瑜當年外語、口才好曾任大專青年，獲出國機會。（記者周湘芸攝）

2019-10-30 15:07:52

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的妻子李佳芬今到新北市進行一連串輔選行程，首站到永和區保福宮參拜，並替新北市第9選區立法委員林德福站台，致詞時除讚林德福長年深耕地方，後半段更聚焦韓國瑜近日提出的「出國遊學」支票，表示韓當年雖然家裡窮，但因外語、口才好，曾獲選大專優秀青年，獲得參訪日本和沙烏地阿拉伯的機會，讓他大開眼界。

李佳芬今到保福宮輔選林德福，在前台北縣長周錫瑋、新北市副議長陳鴻源和市議員連斐璠陪同下，現場更放起歌曲「我現在要出征」，引發選民激昂情緒不斷高喊「下架民進黨」，但因現場人潮眾多，護衛隊、記者和民眾也數度爆發推擠衝突。

請繼續往下閱讀...

李佳芬致詞時除讚許林德福當年擔任永和市長施政滿意度高，盼2020選民能好好「愛惜」這塊瑰寶。同時不忘替韓國瑜拉抬聲勢，其中，更聚焦在韓近日提出的「出國遊學」政策。

李佳芬表示，韓國瑜大學和研究所時期家裡窮沒機會出國，但因其外語能力佳、口才流利受救國團栽培，獲選大專優秀青年，有機會到日本和沙烏地阿拉伯參訪，讓他大開眼界。她強調，韓國瑜希望讓大專青年出國1年交換有2項前提，第一是有能力、再來是有意願，希望藉此培養年輕人國際觀。

李佳芬今到保福宮參拜，並替立委林德福（右3）站台。（記者周湘芸攝）

李佳芬今到保福宮輔選，現場人潮眾多，數度爆發推擠衝突。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法