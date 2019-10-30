國民黨雲林婦女後援會成立 李佳芬︰韓國瑜是真正懂農業的人

雲林成立婦女後援會，韓國瑜夫人李佳芬（左2起）、全國婦女後援會總會長、前台中市長胡志強夫人邵曉鈴、雲林縣長張麗善進場。（記者廖淑玲攝）

2019-10-30 13:27:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕總統立委選舉雲林縣婦女後援會今天盛大成立，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬「回娘家」，替韓國瑜進一步說明青年政策，強調韓國瑜是唯一有能力解決雲林的農業問題，解決雲林農業問題，台灣農業問題就解決一半，大拉鄉親票。

雲林縣長張麗善強力推荐雲林人韓國瑜、張嘉郡、謝淑亞，盼創造三贏。（記者廖淑玲攝）

女人撐起半邊天，國民黨雲林縣黨部今天成立2020總統立委選舉雲林縣婦女後援會，雲林縣競選總部主委張麗善，國民黨中央婦女部主任闕枚莎，雲林縣黨部主委許宇甄，立法委員參選人張嘉郡、謝淑亞到場懇託支持。

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全場高喊「團結雲林，贏回台灣」士氣高昂。（記者廖淑玲攝）

韓國瑜全國婦女後援會總會長、前台中市長胡志強夫人邵曉鈴授戰旗，由雲林縣婦女後援會總會長廖千慧代表大揮戰旗，全場熱烈喝采。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄請求婦女支持，在雲林開出三贏，雲林贏台灣就贏。（記者廖淑玲攝）

張麗善肯定婦女是決定勝敗的關鍵，因為雲林縣的婦女人數已過半，感謝大家以力挺張麗善的心支持雲林女婿韓國瑜、雲林女兒張嘉郡、雲林媳婦謝淑亞，細數3人政績有目共睹，最重要的都是雲林的家人。

雲林海線立委參選人張嘉郡細數以往爭取重大地方建設的成績單，爭取女性選票。（記者廖淑玲攝）

李佳芬也逐一向支持者握手感謝，為支持者簽名，受到熱情歡迎，她特別感謝雲林「後頭厝」是她這個女兒最大的「BACK」，謝謝阿姨阿嬸、姊姊妹妹給她最溫暖的支持。

雲林山線立委參選人謝淑亞大力爭取女性選票。（記者廖淑玲攝）

李佳芬特別說明韓國瑜因為自己的出身窮，當年他是靠著政府補助才能出國，才會提青年政見，鼓勵孩子出國；她強調韓國瑜是真正懂得農業、能解決問題的人，並推荐張嘉郡、謝淑亞是最強組合，懇求大家能支持。

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬「回娘家」受到熱情歡迎，還有支持者爭相索取簽名。（記者廖淑玲攝）

李佳芬、張嘉郡、謝淑亞、許宇甄等人偕同婦女團體代表一起推桿點亮雲林及總統府地圖高喊「團結雲林、贏得勝選」，士氣高昂。

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