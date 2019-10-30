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「本來想收他當乾兒子！」 李佳芬回中和講出陳年秘密

李佳芬（中）助選行程回到中和充滿感恩。（記者翁聿煌攝）

李佳芬（中）助選行程回到中和充滿感恩。（記者翁聿煌攝）

2019-10-30 16:42:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕高雄市長韓國瑜太太李佳芬今天的新北助選行程回到中和，她說，當年韓國瑜就是從中和發跡，一路得到許多貴人相助，韓國瑜曾任台北縣時期的中和市副市長，李佳芬提到當年她和韓國瑜結婚10年還沒有小孩，一度動念想收今年參選立委的議員邱烽堯當乾兒子，李佳芬說，這次韓國瑜選總統、邱烽堯選立委，希望兩人都能高票當選。

韓國瑜當年曾經在中和選上議員、立委，並且在邱烽堯的父親邱垂益擔任中和市長時，擔任邱垂益的副市長，邱韓兩家交情甚篤，國民黨提名韓國瑜參選2020，剛好邱烽堯也獲得國民黨提名參選立委，雙方再度合體爭取勝利。

李佳芬今天下午代表韓國瑜，先到中和福和宮、廣濟宮參拜，再到中和市民活動中心與支持者見面，獲得支持者熱情歡迎，前台北縣長周錫瑋說，馬英九之前選總統，在中和曾贏對手10萬票、侯友宜選市長贏6萬票，希望大家支持「自己人」韓國瑜，在中和能大贏20萬票。

李佳芬說，她回到中和充滿感恩，當年韓國瑜從中和發跡，一路上獲得許多貴人相助，她看邱烽堯從小長大，知道邱烽堯個性老實，做事腳踏實地，韓國瑜若選上總統，還需要邱烽堯在立法院幫忙，懇請大家支持，讓兩人都能順利當選。

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