李佳芬受邀競總成立遲到35分鐘 盧秀燕等不及先離開

2019-10-12 13:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬國慶日參加藍營自辦國慶大會，遲到近1小時，讓馬英九、吳敦枯等，也錯過與馬吳同台，今天受邀藍營立委沈智慧成立韓、沈聯合競總揭牌，也遲到35分鐘，盧秀燕11點準時到場致辭20分鐘後離開，也無「盧李同台」，立委江啟臣、顏寬恆及參選人李中也因趕行程皆等不及李佳芬先行離去。

李佳芬遲到35分，一上台就致歉「不好意思！因為已經接近中午了，我一早就出門了！」接著向現場約500名支持者道謝支持，並為沈智慧輔選致辭，說沈是「資深委員」也是中國時報的的「老大姊」是前輩，把終身獻給選民和中華民國，又指自己從事教育工作，希望下一代要有競爭力。

韓國瑜與沈智慧成立台中市北區聯合競總，李佳芬代替韓國瑜受邀揭牌，原定主辦單位邀請盧秀燕、江啟臣、顏寬恆與李中共同揭牌，展現團結氣勢，不過，李佳芬遲到，江、顏先上台致辭，後來盧秀燕到場站台談話為韓、沈助選，她也說因副市長陳子敬在台南娶媳婦，必須趕高鐵，最後她也等不到李佳芬就先離開，10多分鐘後李才到。

李佳芬賣出的雲林農舍實價登錄價格出爐是850萬，與市價至少1千5千萬，差距甚遠，李佳芬揭牌致辭，沈智慧也安排與北區各里長、選民合影，拍到飽、拍到滿，中午12點李佳芬就趕著離，未回答媒體提問。

沈智慧事後則為李佳芬遲到緩頰，表示原定行程就安排上午11點到12點之間，盧秀燕原定上午11點半才走，也因趕赴行程才提早離開，韓、盧關係良好、今天也正式公開挺韓，「台中市一點問題也沒有！」從議員、議員、里長到社團，都滿團結的。

韓國瑜、沈智慧聯合競總揭牌，北區議員陳政顯、陳文政等人均到場參加。

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