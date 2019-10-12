韓陣營護航李佳芬「不是遲到是Delay」 被謝震武秒打臉

2019-10-12 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨10日在台北自辦國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬都受邀出席，但李佳芬卻因故遲到近1小時。對此，韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維在政論節目中表示「不是講說遲到，啊就是Delay（延遲）啦」，結果遭主持人謝震武當場打臉「阿Delay不是遲到」？

國民黨10日在台北國父紀念館戶外廣場自辦國慶大會，不過卻傳出李佳芬錯過高鐵，導致遲到近一小時，讓馬英九、吳敦義等人枯等，引發外界熱議。

10日播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人謝震武詢問來賓鄭世維，這麼重要的場合為何遲到，一定會被綠營拿出來講，「為什麼要遲到呢」？對此，鄭世維回應，「不是講說遲到，啊就是Delay啦，因為就是人算不如天算...」不過立刻遭謝震武打斷，「阿Delay不是遲到？」

對此，鄭世維才承認「是沒錯啦」！不過他也解釋，「就是12點多的高鐵沒有搭到」。謝震武則不解追問「為什麼高鐵，那個時間都是死的，為什麼會搭不到？」而鄭世維則回應，「武哥我跟你報告，選舉就是這樣」。他表示，前面的行程Delay，高鐵站就是一小時一班，12點多那個搭不到，就要搭1點那班，就來不及了。

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