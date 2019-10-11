李佳芬錯過高鐵讓馬吳苦等？ 李正皓搬出時刻表打臉

2019-10-11 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（10日）在台北國父紀念館戶外廣場自辦國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬都受邀出席，但李傳出因錯過高鐵遲到近一小時，讓馬、吳枯等引發外界議論。對此，國民黨「草協聯盟」發起人李正皓拿出高鐵時刻表指出，李佳芬「沒趕上高鐵」的說法是完全兜不起來的。

李正皓在「關鍵時刻」節目上表示，李佳芬沒趕上高鐵這說法其實有點問題，因為根據10日的高鐵時刻表，雲林到台北的高鐵班次中，最接近她到台北的班次時間分別是13:39與14:39，而李佳芬約在14:45才到國父紀念館。

李正皓認為，若李佳芬搭上13:39抵達的班次，那她就擁有近1小時的時間可以移動到會場，這樣應該不會遲到；但若李佳芬沒趕上高鐵，搭上14:39到台北的班次，「那麼她怎麼可能在6分鐘內從台北車站趕到國父念館？」

「根據GOOGLE MAP的路程計算，台北車站到國父紀念館的路程再怎麼算都要11分鐘。」李正皓直指，如此一來「李佳芬就不可能搭上14:39抵達台北的班次」，那這樣就有陰謀論，其實李佳芬可能13:39就到台北，但不想與馬英九同台，所以拖時間「等馬英九離開後才到現場」。

對於韓國瑜妻子李佳芬昨日參加藍營國慶活動遲到一個小時，媒體詢問是否錯失原本與前總統馬英九化解誤會的機會？葉元之強調，「我們與馬前總統沒有誤會」，「我們跟馬前總統那邊一直很好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法