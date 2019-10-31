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「強勢」要韓國瑜選總統？ 李佳芬：沒說過事套到我身上

前高雄縣長楊秋興批評李佳芬太強勢，「即使韓國瑜不想選，李佳芬也要選」。李佳芬今天受訪時說，很多事情她不太願意主動回應，因為很多沒說過的事情，卻套到她身上來，包括提到的楊縣長，她不認識，私下也沒相處過。（記者陳鈺馥攝）

前高雄縣長楊秋興批評李佳芬太強勢，「即使韓國瑜不想選，李佳芬也要選」。李佳芬今天受訪時說，很多事情她不太願意主動回應，因為很多沒說過的事情，卻套到她身上來，包括提到的楊縣長，她不認識，私下也沒相處過。（記者陳鈺馥攝）

2019-10-31 17:27:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前高雄縣長楊秋興日前批評高雄市長韓國瑜夫人李佳芬太強勢，「即使韓國瑜不想選，李佳芬也要選」。李佳芬今天出席中視50週年台慶受訪一度激動地說，很多事情她不太願意主動回應，因為很多沒說過的事情，卻套到她身上來，包括提到的楊縣長，她不認識，私下也沒相處過。

李佳芬強調，先生今天走到這條路，她也覺得非常奇怪，人生總是千變萬化，這個年紀才知道人生是很難規劃的，不知望政壇上有這麼多人喜歡把一些話套上來，所有目的就是希望韓國瑜落選。

李佳芬指出，我們夫妻相處幾十年，她不曉得外界怎麼想，不管過程再怎麼辛苦，都希望如果出門是要帶出一條正向道路，並不希望因為個人慾望，或者個人為了權力，不惜在台灣社會上帶出太多不應該有的紛爭，為了私利來走這條路，其實這條路是走不成的。

李佳芬感慨地說，很多事情還是一句話「人生很難預料」，就像剛才說的我們夫妻離開政壇這麼久，感覺像從石頭洞走出來，出來到這世界上太多人都不認識，政壇部分斷層太多和太久了，真的很多人都不認識。

李佳芬提及，像許淑華委員這麼幫他們，也是去年才認識的，大概政壇上最熟悉的人就是雲林縣長張麗善，因為兩人同在雲林縣。媒體朋友大概是為了收視需要，做很多標題來吸引民眾注意，自己一直不願意回應，只是覺得這些東西都沒意義，包含開始說她怎樣怎樣，真的覺得非常奇怪。

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