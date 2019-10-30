李佳芬輔選洪孟楷 自爆當年和韓國瑜約會都來淡水

李佳芬今天和新北市第一選區立委參選人洪孟楷至淡水福佑宮參拜。（記者陳心瑜攝）

2019-10-30 17:50:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的妻子李佳芬今天再度北上「代夫出征」，偕6位新北市的立委參選人一同拜票，短短7小時塞滿6個行程。李佳芬下午陪同新北市第一選區立委參選人洪孟楷至淡水福佑宮參拜，雖然較預定時間晚了15分鐘到場，支持者熱情不減，激動地揮舞小國旗，爭相和李佳芬握手。

李佳芬說，她和韓國瑜十幾年來在鄉下從事教育，生活過得很單純，天天爬山，和山上的叔叔伯伯很熟，加上韓國瑜自己的背景，瞭解一般老百姓的生活，她也提及，韓國瑜的「免費交換學生一年」政見，就是希讓年輕下一代為國際接軌，韓國瑜也告訴她，「再多的錢花下去都是值得的」。

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李佳芬說，身為韓國瑜的妻子，沒有什麼願望，只希望韓國瑜身為政治人物，卸任的時候，不要讓人說是「糟糕的政治人物」，作為妻子，只希望韓國瑜會好好的做、為台灣打拚，她說，韓國瑜了解所有鄉親父老的支持和期待，一定會為下一代打拚。

李佳芬笑說，淡水是韓國瑜第一屆立委選舉的選區，跟韓國瑜交往時，除了唱軍歌，就是來淡水約會，和淡水頗有淵源，她原本以為淡水比較遠，人可能比較少，沒想到來了這麼多人，讓她嚇了一跳。

李佳芬先是和洪孟楷一同參香，福佑宮也送上Q版媽祖致意，接著至廟埕致詞，向上百位守候已久的支持者致意，最後支持者更合唱《月亮代表我的心》，歡送李佳芬。

國民黨總統提名人韓國瑜的妻子李佳芬今天再度北上「代夫出征」。（記者陳心瑜攝）

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