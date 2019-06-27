龍門國中奪「性教育」特優獎 教育部表揚促進學子健康50校

2019-06-27 11:02

〔記者林曉雲／台北報導〕為了不使學校性教育遭到扭曲，教育部長潘文忠日前向警政署舉發疑造謠者有違社維法之嫌，教育部今舉辦健康促進學校計畫成果展，頒獎表揚50所績優學校，其中，台北市龍門國中獲得「性教育特優獎」，評審團肯定該校和家長攜手，以戲劇和對談的方式，推動兩代性福系列活動，跨領域地建立學生正向性價值觀。

國教署署長彭富源表示，健康力就是國力，從民國91年起，中央政府決定推動學校健康課，93年和各地方政府合作，當時只有48校參加，現在已有近4千校一起推動健康促進，變成高國中小的重要課程，教育部每年投入近4千萬元，近年各項不良健康指標已呈下降趨勢，依102至107學年統計，國小4年級學童齲齒率由44.55％下降為35.78％，國小學生視力不良率也從48.11％下降為44.80％，國中小學生體位過重及肥胖比率從30.1％下降為28.5％，國中學生吸菸率從5.2％下降為2.8％，高中學生吸菸率從11.9％下降為8.0％。

今天獲頒「健康促進學校績優縣市」有11個縣市，特優獎為新北市、嘉義縣及彰化縣，榮獲優等縣市則包括台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義市、台南市，均結合各界資源打造學童健康支持環境。

另健康促進學校成效評價成果暨校園健康主播評選則有50所學校獲獎，視力保健特優獎是嘉義縣圓崇國小，結盟家長與社區營造視力保健支持環境；口腔保健特優獎是台南市裕文國小，實施聯絡簿潔牙月報表提升餐後與睡前潔牙；而健康體位特優獎是南投縣草屯商工，結合食農教育增進師生健康行為；全民健保及正確用藥特優獎是新北市重慶國中，結盟藥師增能親師生用藥素養。

菸檳防制特優獎是台北市大理高中，融入表演藝術提升學生拒絕菸檳技能；性教育特優獎是台北市龍門國中，透過跨領域特色課程建立學生正向性價值觀；校園健康主播前五名獲獎學校則包括台北市民權國小、台北市健康國小、苗栗縣景山國小、新竹市水源國小、台北市永吉國中。

國教署也針對各健康議題辦理競賽，其中，性教育（含愛滋病防治）桌遊設計競賽有18件作品獲獎，特優獎是高雄市凱旋國小「青春棋步走」，讓學生認識健康的性知識與價值觀；嘉義縣嘉義國中「愛的保衛戰」讓學生了解「健康青春ABC」守則，大安國中「愛的撲滿」讓學生透過桌遊學習經營健康的親密關係。

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