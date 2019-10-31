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「蔡董不算好朋友」 李佳芬：和韓國瑜好像剛從山洞出來

李佳芬（中）出席中視50週年台慶。（記者潘少棠攝）

李佳芬（中）出席中視50週年台慶。（記者潘少棠攝）

2019-10-31 15:14:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕旺旺集團中國電視公司今日舉行50週年台慶，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬致詞表示，自己剛剛就在算，她和蔡董不算是好朋友，跟現場很多人都不是好朋友，很抱歉因為她與先生真的離開政壇太久，不管是旺旺集團蔡衍明董事長或中視董事長其實都不太熟，包含與許淑華委員也是去年才認識，現場唯一最認識的是雲林縣長張麗善，因為她在雲林真的很多年。

李佳芬提及，感覺上她和韓國瑜兩人好像剛從山洞走出來，那種感覺就是放眼望去很多人都不認識，和很多人有斷層，必須很努力把政界和商界活動快速接軌上來，迅速能接軌上來。

李佳芬憶及，她年輕時曾想報考中視新聞部，不過因為自己不是瓜子臉，以前主播都要有瓜子臉，所以就去中時服務一段時間，媒體這幾十年來真的變化很大，教育上告訴孩子必須要有跨領域和多元能力，蔡董從食品界跨入媒體界，在台灣就是有這樣的典範。

李佳芬表示，他先生在立法院就認識柯建銘總召，柯在政治協商上非常有名，常聽先生講到柯總召的事。過去台灣社會和媒體是相當和諧，不管是檯面上或檯面下，期待台灣社會能和諧，當然多元社會也必須有，重點是要面對未來，相信中視50週年帶給很多人回顧和省思。

李佳芬說，小時候看電視想說電視後面的人是誰？現在電視框裡面並不局限要很有名的人，網路上同樣也是，社會不斷在翻轉，今天很高興能參加中視慶典，自己算是媒體和政界的逃兵，今天來串起回憶，要謝謝大家對先生的支持，祝福中視能鴻圖大展、收視長紅。

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