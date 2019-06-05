扯！NCC公開大選新聞統計 這兩家媒體報導韓國瑜比例竟過半！

2019-06-05 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕NCC（國家通訊傳播委員會）今天公布了針對去年大選競選期間電視新聞報導的觀察和統計結果，其中高雄市長韓國瑜佔時任候選人中最大的報導篇幅，而中視和中天報導韓國瑜的則數和秒數遠超其他間新聞媒體，直接過半。

NCC在臉書上發文表示，NCC委託了研究案進行新聞觀測、統計，並以資訊公開的方式提供科學化的分析結果，也強調這種研究能協助民眾檢視和促進電視媒體的自律，根據《中央社》報導，NCC主任秘書蕭祈宏表示接到相當多申訴電話，NCC作為主管機關應該要了解狀況，因此才會委託研究案，並公布結果。

可以看到圖表中選舉新聞的則數、秒數佔該台新聞的比例，《中天》都拿下第一，而報導韓國瑜的時間比例，《中天》更是高達將近60％，而緊追在後的中視也直接過半，遠遠領先其他新聞媒體。

網友看了真的超傻眼，紛紛留言表示「看到這種結果還不撤照嗎？」、「佔用國家頻道資源亂搞個人利益」、「台媒除了選擧，都不生活了」、「看看那精美的最後一張圖」。

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