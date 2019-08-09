旺中出脫中視持股為那般？ NCC：降低過半股權讓評鑑過關

2019-08-09 22:25

〔記者劉力仁／台北報導〕媒體報導，經營中視的旺中集團神旺投資以鉅額逐筆交易方式出脫手上高達16%中視持股，引發外界聯想旺中是否想脫手中視；國家通訊傳播委員會（NCC）官員表示，那是兩年前NCC委員會要求中視應達成的作為，今年8月底中視必須達成沒有單一股東持股過半的股權結構，否則評鑑將被扣分，並影響未來換照。

媒體報導原神旺投資持有中視89,005,394股，申報鉅額逐筆交易出脫14,320,000股，完全出脫後估持股比例為49.55％，交易時間為8月11日至9月10日。

NCC官員表示，兩年前，中視向NCC申請「以現金增資發行普通股募集資金後申請換發電視執照」，當時NCC委員會認為中視股權過半集中在單一法人，有違廣電法施行細則規範單一股東不得持股過半之原則，要求中視應於下次評鑑（108年8月30日）前改正單一法人股東或其相關企業共同持股超過事業總股數半數情事。

NCC官員解釋，廣電法認為無線電波屬於稀有資源，應具多元聲音，因此要求股東結構分散，不要過半集中在單一股東，因此規定單一股東股權不得過半。

在NCC官網上公開資訊，可查閱到民國106年9月27日的第767次委員會議紀錄中，清楚記載「該公司應於下次評鑑（108年8月30日）前改正單一法人股東或其相關企業共同持股超過事業總股數半數情事。」

NCC官員表示，無線電視台執照一次效期9年，每3年評鑑1次，旺中降低股權是為了符合2年前對NCC的承諾，換取評鑑過關，也避免未來換照時不通過。

旺中集團神旺投資以鉅額逐筆交易方式出脫手上高達16%中視持股，國家通訊傳播委員會官員表示，那是兩年前NCC委員會要求中視應達成的作為，避免影響未來換照。（資料照，記者廖振輝攝）

在NCC官網上公開資訊，可查閱到106年9月27日第 767 次委員會議紀錄中「該公司應於下次評鑑（108年8月30日）前改正單一法人股東或其相關企業共同持股超過事業總股數半數情事。」（記者劉力仁翻攝）

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