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買F-16V比F-35貴？國防部：這是不公平比較

台灣向美國採購F-16V比F-35貴？國防部副部長張冠群表示，這是立足點不同，不公平的比較。（記者李欣芳攝）

台灣向美國採購F-16V比F-35貴？國防部副部長張冠群表示，這是立足點不同，不公平的比較。（記者李欣芳攝）

2019-10-31 13:47:53

〔記者李欣芳／台北報導〕為向美軍採購66架F-16V戰機，行政院院會今天通過向立法院提出特別預算案，109年至115年共編列新台幣2472億元，媒體詢問，為何採購F-16V比F-35貴？國防部副部長張冠群表示，這是立足點不同，不公平的比較。

張冠群今天出席行政院院會後的記者會，他受訪表示，F-35的報價沒有包含研發費用，初估研發費用達530多億美元，且報價是給有參與研發的國家的價格，其他國家要買的話，不僅時程會很長，還要分擔研發費用；F-16V的價格是包含研發費用與後勤維修，這是很大的差別。

張冠群說，未來其他國家若要購買F-16V，也要分擔研發費用，所以這是不平等的對比。

與會的行政院主計總處公務預算處處長李國興表示，美方於今年8月20日同意對台軍售F-16V，因時程關係，未能納入109年度總預算案，因此以特別預算方式辦理。財源籌措部分，以舉借債務2322億元及移用前年度歲計賸餘150億元支應。

李國興表示，新式戰機與未來前瞻基礎建設特別預算加起來約舉債7000多億元，不會超過舉債上限。中央政府舉債限額是前3年GDP平均的40.6%，目前舉債31.5%，還有9.1個百分點、約1.6兆元的舉債空間。

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