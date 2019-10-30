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政院明提F-16V採購特別預算 盼立院本會期儘速通過

F-16V block70戰機。（洛馬官網）

F-16V block70戰機。（洛馬官網）

2019-10-30 17:42:04

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化台灣空防戰力，空軍將向美軍採購66架F-16V戰機，立法院院會昨天三讀通過「新式戰機採購特別條例」，完成採購F-16V戰機的法源依據，國防部長嚴德發日前表示，已獲得美方發價書草案，將按期程在2026年前取得66架F-16V。據了解，行政院將在明天院會提出攸關採購F-16V戰機的「新式戰機採購特別預算案」，總額為新台幣2500億元。

行政院明天院會將火速提出特別預算案，盼立法院本會期能儘速三讀通過，以利於我方採購66架F-16V戰機。

國防部指出，近年來中共積極擴張軍力，引進及研製各式新型戰機，對我空防威脅大幅提升，因此空軍急需籌獲新式戰機，提升整體空防戰力。今年8月20日川普政府同意供售66架F-16V戰機，不僅是自1992年我國獲得F-16A/B型戰機以來，我軍事外交上的重大突破，也是美方近年來規模最大的對台軍售案，獲得後可彌補空軍戰力間隙，有助維護台海安全與區域和平穩定。

立法院昨天三讀通過「新式戰機採購特別條例」草案，明定採購所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，這也是立院國防委員會首次用特別條例規範特別預算，明定不得超過2500億元。

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