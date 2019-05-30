台灣為何棄買F-35？ 華府專家曝F-16V戰機4大優點

2019-05-30 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣放棄向美國購買F-35，改採購最新型的F16-V戰機。華府智庫「全球台灣研究中心（GTI）」高級研究員安大維（David An）分析，國安會曾說由於F-35太過昂貴，且沒有實際在戰鬥中測試，所以轉向購買F16-V，但F16-V仍有諸多優勢，例如交機快速、更低的成本、熟悉的訓練和維護，以及升級F16-V更容易獲得美國批准出售。

安大維27日發表「評估F-16V對台灣的優勢」一文，指即使F-16V不如F-35先進，F-16V缺乏F-35減弱雷達的隱蔽系統，但加裝AESA雷達的F-16V戰機，可與F-35的類似功能相媲美。與舊的F-16A / B相比，F-16V升級的航空電子設備和綜合精確導引武器能力將有重大提升。另外，台灣仍考慮到購買F-16V的諸多優勢。

快速部署

安大維表示，F-16V的生產速度比起F-35更快，台灣購買F-16V能夠快速接收和部署，美國核准台灣軍購所需的時間是其中一個關鍵因素，儘管獲得美國核准，F-16V和F-35都必須等待一段製造時間才能交機。兩架戰機的生產速度就成為另一項考量的指標，目前新加坡和日本等國都是F-35的買主，國際客戶眾多，即使F-35的生產量已大幅提升，但由於F-16仍處於產能過剩，F-16交付的時間將會更快。

更低的花費

文中指出，F-16V的另一個優勢是F-16戰機比F-35更便宜，每架F-16飛機的成本約為1700萬美元至5000萬美元，而F-35則約每單位8000萬美元至1.5億美元。新款F-16V還將取代台灣老舊的法國幻象戰機，也為這方面節省了資金。眾所周知，幻象戰機的維護成本遠遠高於美國的廠商。

熟悉的訓練和維護

安大維分析，台灣繼續使用F-16系列戰機，台灣的F-16A / B飛行員不必重新訓練駕駛，也不必要另外熟悉另一套戰機系統，省下一筆培訓費用。台灣還計畫開發一個本地維修設施，用於F-16維修和維護，與送回美國進行維修相比，這將進一步節省金費，台灣和美國都同意優先發展這一設施。

升級F16-V更容易獲得美國批准

文中提到，由於美國已經在25年前向台灣出售了F-16戰機，購買新型F16-V戰機將會比F-35更容易獲得批准。自2000年開始，中國就一直將台灣購買F-16戰機視為「踩紅線」，但事實上F16-V只會淘汰老舊的幻象戰機和F-5戰機，戰機數量保持在原先的水準，反觀中國的戰機數量卻不斷擴大。

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