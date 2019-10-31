為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

對台不公？美國賣日韓F-35戰機 王臻明點出台灣優勢

王臻明認為，美方雖賣給日、韓F-35戰機（見圖），但這2國沒有部隊主控權，且每年還要繳給美方高額保護費。（歐新社檔案照）

王臻明認為，美方雖賣給日、韓F-35戰機（見圖），但這2國沒有部隊主控權，且每年還要繳給美方高額保護費。（歐新社檔案照）

2019-10-31 00:36:24

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會29日上午三讀通過「新式戰機採購特別條例」，賦予採購美軍F-16V戰機法源依據，對於外界質疑為何美方只賣給南韓、日本F-35戰機，卻不賣給台灣，軍事專家王臻明表示，除了台灣間諜多如牛毛，美國在日、韓都有駐軍，這2國部隊也受美方制約，還要繳給美國高額「保護費」。

立法院院會29日上午三讀通過「新式戰機採購特別條例」，賦予採購美軍F-16V戰機（見圖）法源依據。（資料照）

「新式戰機採購特別條例」共6條，內容主要提及戰機獲得、維保、訓練、預算、主管機關，以及假如受美元匯率影響，導致預算換算新台幣超過2500億元上限時，可透過年度總預算編列支應差額等具體作為，全案將施行至2026年12月31日止。軍方估計，首批新機將在2023年獲得，2026年可完成66架新機交機作業。

王臻明在臉書表示，一定很多人覺得美國大小眼，願意賣日本、南韓F-35戰機，卻不賣給台灣最先進的戰機，原因除了台灣的中國間諜多如牛毛，關鍵重點是日、韓都有美國駐軍，且這2國部隊戰時都歸美方節制，南韓至今都沒有戰時軍隊統帥權，日本自衛隊僅能被動防禦，或是執行美軍請求的任務。

王臻明強調，也就是說，日、韓比較沒有可能用美國賣的先進戰機，「去弄一些美國無法收拾的狀況」，且美國駐軍費用高昂，「日本與南韓繳的保護費很驚人」，且該筆費用為每年都要繳，若將此類費用加上先進武器採購，台灣的軍購案相對便宜許多。

王臻明臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
F-16V戰機條例通過 蔡英文：團結對外才能展現最大力量

F-16V戰機條例通過 蔡英文：團結對外才能展現最大力量
澳洲眾議院請願網站發起連署「承認中華民國台灣」

澳洲眾議院請願網站發起連署「承認中華民國台灣」
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
不滿美國副總統彭斯力挺台灣 中國氣炸說話了！

不滿美國副總統彭斯力挺台灣 中國氣炸說話了！
嚴厲砲轟中國 美國副總統彭斯：我們和台灣站在一起！

嚴厲砲轟中國 美國副總統彭斯：我們和台灣站在一起！
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
「向中國追討清朝債券」連署達標！ 白宮須正式回應

「向中國追討清朝債券」連署達標！ 白宮須正式回應

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播