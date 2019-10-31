對台不公？美國賣日韓F-35戰機 王臻明點出台灣優勢

王臻明認為，美方雖賣給日、韓F-35戰機（見圖），但這2國沒有部隊主控權，且每年還要繳給美方高額保護費。（歐新社檔案照）

2019-10-31 00:36:24

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會29日上午三讀通過「新式戰機採購特別條例」，賦予採購美軍F-16V戰機法源依據，對於外界質疑為何美方只賣給南韓、日本F-35戰機，卻不賣給台灣，軍事專家王臻明表示，除了台灣間諜多如牛毛，美國在日、韓都有駐軍，這2國部隊也受美方制約，還要繳給美國高額「保護費」。

立法院院會29日上午三讀通過「新式戰機採購特別條例」，賦予採購美軍F-16V戰機（見圖）法源依據。（資料照）

「新式戰機採購特別條例」共6條，內容主要提及戰機獲得、維保、訓練、預算、主管機關，以及假如受美元匯率影響，導致預算換算新台幣超過2500億元上限時，可透過年度總預算編列支應差額等具體作為，全案將施行至2026年12月31日止。軍方估計，首批新機將在2023年獲得，2026年可完成66架新機交機作業。

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王臻明在臉書表示，一定很多人覺得美國大小眼，願意賣日本、南韓F-35戰機，卻不賣給台灣最先進的戰機，原因除了台灣的中國間諜多如牛毛，關鍵重點是日、韓都有美國駐軍，且這2國部隊戰時都歸美方節制，南韓至今都沒有戰時軍隊統帥權，日本自衛隊僅能被動防禦，或是執行美軍請求的任務。

王臻明強調，也就是說，日、韓比較沒有可能用美國賣的先進戰機，「去弄一些美國無法收拾的狀況」，且美國駐軍費用高昂，「日本與南韓繳的保護費很驚人」，且該筆費用為每年都要繳，若將此類費用加上先進武器採購，台灣的軍購案相對便宜許多。

王臻明臉書全文

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