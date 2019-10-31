吳釗燮訪巴拉圭晉見總統 美駐巴大使出席台灣晚宴

外交部長吳釗燮訪問巴拉圭，在外長里巴斯（左）陪同下晉見總統阿布鐸（中）。（圖擷取自阿布鐸推特）

2019-10-31 13:26:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮正訪問我南美洲友邦巴拉圭，30日晉見巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），並與巴拉圭外長里巴斯（Antonio Rivas）會面 。吳釗燮並在當地主持晚宴，里巴斯率次長出席，美國駐巴拉圭大使麥克倫尼（Lee McClenny）也參與，吳釗燮說，在區域政治和共享價值上，台灣、巴拉圭和美國三方理念一致，「真是太好了！」

吳釗燮率農牧及綠能考察團29日至31日訪問巴拉圭，深化台巴邦誼及既有合作關係。

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吳釗燮30日晉見巴拉圭總統阿布鐸，並與巴拉圭外長里巴斯會面。阿布鐸會後在個人推特上公開表示接待了中華民國（台灣）外長，巴拉圭外交部推特也發布吳釗燮與里巴斯會面、及晉見阿布鐸總統等行程，並提及巴拉圭和台灣同意擴大雙方在運輸、基礎設施和農業生產方面的貿易投資。

吳釗燮30日也在當地主持晚宴，里巴斯率巴拉圭兩位外交部次長出席，美國駐巴拉圭大使麥克倫尼（Lee McClenny）和台灣訪團一齊參與晚宴，台灣、巴拉圭與美國三方餐敘並暢談。

吳釗燮在外交部推特上分享晚宴合影，並表示，在區域政治和共享價值上，台灣、巴拉圭和美國三方理念一致，「真是太好了！」

外交部長吳釗燮訪問南美友邦巴拉圭，在當地主持晚宴，巴拉圭外長里巴斯（左三）率次長出席，美國駐巴拉圭大使麥克倫尼（Lee McClenny）亦出席（右二）。（圖擷取自外交部推特）

外交部長吳釗燮訪問巴拉圭，晉見總統阿布鐸。（圖擷取自阿布鐸推特）

外交部長吳釗燮訪問南美友邦巴拉圭，與巴拉圭外長里巴斯會面。（圖擷取自巴拉圭外交部推特）

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