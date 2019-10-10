蔡英文：民主人權保障經濟成果 是台巴最珍貴的共同優勢

2019-10-10 16:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見巴拉圭共和國副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）伉儷時表示，經濟發展的成果，需要民主、自由及人權的支撐及保障，「這些是中華民國台灣和巴拉圭共享的價值，也是最珍貴的共同優勢」，盼台巴兩國共同努力，創造彼此更好的發展。

總統致詞時，首先歡迎韋拉斯格斯副總統伉儷訪問中華民國台灣，並出席國慶活動。她說，她上任以來兩次率團訪問巴拉圭，都受到韋拉斯格斯副總統熱情的接待。感謝韋拉斯格斯副總統不僅在國會眾議長任內，大力支持中華民國台灣，現在也第一次以副總統身分來訪，展現兩國深厚的情誼。

總統指出，韋拉斯格斯副總統很重視台巴兩國的交流合作。除了在眾議長任內兩度來訪，在近年來的巴拉圭農牧工商展，韋拉斯格斯副總統及夫人都曾經出席我國展館的開幕酒會，與台灣的參展廠商有很好的互動。總統也期待，透過韋拉斯格斯副總統這次來訪，能夠促進雙方未來更緊密的合作。

總統提到，這幾年來台巴兩國的合作計畫，在醫療、農業、教育等領域，都有豐富的成果。我們也增加了彼此優惠關稅的產品項目，強化互惠互助的夥伴關係。不論是臺灣的米粉產品、針織品，或是巴拉圭的牛肉、蔗糖，都受到雙方市場的歡迎。

總統說，今年5月我駐巴拉圭大使館和台糖公司，第一次在巴拉圭舉辦大型蘭展。就如展覽的主題是「義結金蘭」，我們希望兩國在蘭花產業的連結下，加深互動跟情誼。

總統指出，接下來，台灣農業投資公司也將到巴拉圭設立子公司，協助吸引更多台商跟巴國企業，一起投資蘭花產業、開拓商機。

總統說，經濟發展的成果，需要民主、自由及人權的支撐及保障，「這些是中華民國台灣和巴拉圭共享的價值，也是最珍貴的共同優勢」。總統也特別感謝巴拉圭在今年的「世界衛生大會」上，為台灣仗義執言，她期待臺巴兩國一起努力，創造彼此更好的發展。

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