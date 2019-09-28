聯大總辯論 巴拉圭7年來首度未提台灣

2019-09-28 12:31

〔記者彭琬馨／綜合報導〕聯大總辯論27日邁入第4天，排定發言的加勒比海三友邦皆發言挺台，呼籲聯合國體系應接納台灣。值得注意的是，代表巴拉圭發言的外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）代表，以西語發表演說時通篇未提台灣，此為巴拉圭自2012年以來，首度未在聯大總辯論為我執言。

第74屆聯大總辯論本月24開幕，目前已有7個友邦發言挺台。27日發言的加勒比海三友邦除在聯大總辯論上發言力挺外，也參與連署致函聯合國祕書長古特瑞斯。

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯在發言中表示，台灣在科技、再生能源及健康照護等領域的經驗及專業為克國帶來莫大益處，他呼籲聯合國善用臺灣的經驗、資源及專業使其他發展中國家共同受益。

聖露西亞總理查士納說，今年4月，七大工業國集團各國外長均表示支持台灣作為國際飛航社群的積極成員，實質參與國際民航組織（ICAO）的論壇；查士納表示，聖露西亞贊同此呼籲，「我們認為基於政治考量而排除若干積極成員，將損及飛航安全」。

聖文森國總理龔薩福則提到，台灣對聖國支持並提供發展願景方面是絕佳典範。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年在聯大總辯論以「國家」稱呼台灣，今年則未在聯大總辯論上提及我國，不過有個別致函予聯合國秘書長古特瑞斯，對台灣參與聯合國體系表達支持。

聯大總辯論27日邁入第4天，代表巴拉圭發言的外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）代表，以西語發表演說時通篇未提台灣，此為巴拉圭自2012年以來，首度未在聯大總辯論為我執言。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法