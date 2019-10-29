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外長吳釗燮率團訪問巴拉圭 將晉見總統阿布鐸

總統蔡英文2018年出席巴拉圭總統阿布鐸就職典禮，雙方會談並贈禮 。（資料照，總統府提供）

總統蔡英文2018年出席巴拉圭總統阿布鐸就職典禮，雙方會談並贈禮 。（資料照，總統府提供）

2019-10-29 19:34:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮率農牧及綠能考察團，今（29）起至31日訪問我南美洲友邦巴拉圭。訪團將晉見巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），並拜會巴拉圭政要與當地產業代表等，深化台巴邦誼及既有合作關係。

外交部今天發布新聞稿，宣布外交部長吳釗燮伉儷率我國農牧及綠能考察團訪問巴拉圭。訪團由我方官員與台灣牛肉、黃豆和綠能等民間業者組成，成員約10餘人，已於台灣時間今天下午抵達當地，將進行為期3天的訪問。

外交部表示，吳釗燮將晉見巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），與巴拉圭外交部長里巴斯（Antonio Rivas Palacios）共同主持政治磋商會議，並拜會巴拉圭國會議長亞諾（Blas Llano Ramos），就強化雙邊合作等共同關切事項深入交換意見。

此外，吳釗燮訪團也將與巴拉圭鄉村協會（Asociación Rural del Paraguay, ARP）等重要商會組織幹部會面，商議如何持續深化經貿交流及合作關係。另據了解，吳釗燮此行並將主持拉美地區區域會報。

外交部說，台灣與巴拉圭共享民主、自由及人權等普世價值，兩國在基礎建設、公共衛生、教育、農業科技及中小企業創新輔導等領域合作密切、成果豐碩，雙邊關係緊密友好，此次訪問將進一步深化台巴邦誼及既有合作關係。

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