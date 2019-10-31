政院通過F-16V軍購特別預算 蘇揆：國安不分黨派

參加漢光演習的F-16V戰機。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2019-10-31 12:07:31

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化台灣空防戰力，空軍向美軍採購66架F-16V戰機，立法院院會前天三讀通過「新式戰機採購特別條例」，完成採購F-16V戰機的法源依據，行政院今天上午召開院會快馬加鞭通過攸關採購F-16V戰機、主計總處提報的「新式戰機採購特別預算案」，將送請立法院審議。主持院會的行政院長蘇貞昌強調，國家安全不分黨派，也請朝野立委共同支持。

蘇貞昌表示，為及早與美方簽約完成供售，這項特別預算函請立法院審議後，他也會到立法院進行報告及答詢，請國防部、主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成法定程序。

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根據主計總處提報的「新式戰機採購特別預算案」，歲出部分計編列2472億元，包括依美方提供發價書採購的籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等2467億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元。主計總處公務預算處李國興處長表示，依據「新式戰機採購特別條例」，上限為2500億元，這次歲出部分計編列2472億元，是在特別條例規定的上限範圍內。

蘇貞昌表示，感謝立法院朝野立委的共同支持，「新式戰機採購特別條例」已在前天三讀通過，並經總統公布實施，賦予這次我國向美國採購66架F-16V（block70）戰機預算編列的法源依據，讓國軍得以快速形成戰力，強化我國空防。

蘇貞昌說， 近年在蔡總統領導及各部會努力下，台美關係穩健提升，40年來最佳，美國參議院也通過「台北法案」，美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，同意供售新式戰機，再次顯示我國是美國「印太戰略」中重要的安全伙伴，有助於共同維護台海安全與區域和平穩定。

蘇貞昌指出，這次美方同意供售的新式戰機，除有助提升我國總體防衛作戰能力，並可藉由合作機制，落實關鍵技術轉移，請國防部及經濟部積極爭取，整合國防科技工業與民間產業資源，以提升國內整體技術能量，強化我科技實力，增加國家整體競爭力。

據了解，國防部長嚴德發日前已表示，已獲得美方發價書草案，將按期程在2026年前取得66架F-16V。

行政院估計這項新式戰機採購計畫的預期效益，包括，首先，戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空。其次，藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量。第3，持續鞏固臺美安全夥伴關係，強化雙邊合作。

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