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立院三讀新戰機特別條例 買F-16V有依據

我國F-16 block20升級的F-16V戰機參加今年漢光演習戰備道起降演訓。（資料照，記者涂鉅旻攝）

我國F-16 block20升級的F-16V戰機參加今年漢光演習戰備道起降演訓。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2019-10-29 10:05:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日上午三讀通過攸關F-16V block70戰機採購案的「新式戰機特別條例」，賦予這項對美軍購案的預算編列法源依據，讓國軍得以在2026年以前籌獲66架新機。此條例規範，這項軍購預算上限為新台幣2500億元，假如日後受美元匯率波動，導致超過預算上限部分，可藉由年度總預算支應。

「新式戰機特別條例」共6條，內容主要提及戰機獲得、維保、訓練、預算、主管機關，以及假如受美元匯率影響，導致預算換算新台幣超過2500億元上限時，可透過年度總預算編列支應差額等具體作為，全案將施行至2026年12月31日止。軍方估計，首批新機將在2023年獲得，2026年可完成66架新機交機作業。

立法院長蘇嘉全在本月24日召集朝野各黨團協商「新式戰機特別條例」，當時各黨對於此案共識相當高，但立法院國民黨團、親民黨團、時代力量黨團等三個在野黨團，皆提出附帶決議，要求政府單位做好跨部會整合，洽談新戰機零組件在台產修以及關鍵技術移轉，並在交機後，促使台灣成為F-16戰機亞洲維修中心。

國防部長嚴德發在朝野協商會議中表示，國軍正和美方談論17項相關工合，期盼我國日後能成為F-16戰機亞太維修中心，另外，國軍也已在近期接到美方的發價書草案。

民進黨立委王定宇今日在立法院表示，這批新戰機不僅是4.5代戰機，推力、續航力、偵測能力皆優於現役機種，大幅提升國防能力，也顯示台美關係和軍售質量的提升。他特別感謝朝野黨團的努力，透過此特別條例與接下來特別預算編列，不只保護國人安全，更顯示各黨派合作維護安全，是政治攻防外更大的價值。

空軍已接收第一批4架經過性能提升的F16V戰機，蔡英文總統今年四月登上F16V戰機座艙了解戰機性能。（資料照，圖：軍聞社提供）。

空軍已接收第一批4架經過性能提升的F16V戰機，蔡英文總統今年四月登上F16V戰機座艙了解戰機性能。（資料照，圖：軍聞社提供）。

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